Trio de judocas do Grêmio Náutico União conquista medalha de bronze em Portugal

“Do outro lado do oceano, os gaúchos nos trazem a esperança de dias melhores”, escreveu o técnico de judô do Grêmio Náutico União (GNU) Rafael Garcia, em uma publicação nas redes sociais que celebra mais uma conquista da equipe. Com os treinos impactados pelas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, o trio sub-18 composto por Yuri Pereira, João Santana e Silas Costa conquistou a medalha de bronze no Circuito Europeu do Judô, realizado em Portugal, no último final de semana.



A competição faz parte da Copa Europeia de Coimbra, que também inclui atletas dos cinco continentes. O Brasil foi o país que mais subiu ao pódio. Das 21 medalhas, cinco foram de ouro, outras cinco de prata e 11 de bronze. Porém, o Brasil ficou em segundo lugar no ranking geral, devido as seis medalhas de ouro do Uzbequistão. A disputa do final de semana também é uma preparação para o Campeonato Mundial Juvenil, que ocorre no fim de agosto, no Peru. Além disso, também distribui pontos no ranking nacional da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), que é o principal método de classificação para o Mundial. O torneio contou com a presença de 539 atletas de 23 nacionalidades.

No entanto, neste mês, praticamente todas as atividades esportivas foram afetadas direta ou indiretamente pelas chuvas. Com os treinos de judô não foi diferente. Inicialmente, quando a população começou a sentir os primeiros impactos da enchente, os treinos de judô no GNU foram suspensos, pois alguns integrantes também tiveram suas residências atingidas pela água. "Temos muitos atletas de Canoas, Eldorado do Sul e São Leopoldo, mas conseguimos dar bastante suporte para as famílias. Muitos perderam tudo", lamenta Garcia.

Já aqueles atletas de alto rendimento, que estavam com viagens marcadas, tiveram suas atividades transferidas, como é o caso do trio de judocas: Yuri Pereira, João Santana e Silas Costa. Eles finalizaram seus treinos em Videira, em Santa Catarina. Originalmente, as atividades ocorrem na sede Moinhos de Vento. Os atletas que moram próximos ao GNU conseguiram dar continuidade à rotina de treinos.