Jogo solidário reúne estrelas e arrecada doações para o povo gaúcho no Maracanã

Um estrelado elenco de jogadores e artistas pisou no gramado do Maracanã, neste domingo, para arrecadar e encorajar doações aos atingidos pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. O Futebol Solidário no Domingão teve as equipes Esperança e União trajando camisetas nas cores da bandeira gaúcha, comandadas por Dorival Júnior e Mano Menezes, atual e ex-treinador da seleção brasileira.

Em campo, um desfile de estrelas. Com o craque Cafu como capitão, o Esperança juntou feras como D'Alessandro, Thiaguinho, Roger Flores, Wesley Safadão, Denilson, Formiga, Marco Luque e Bebeto; já o time União, com Ronaldinho Gaúcho usando a braçadeira de capitão, teve figuras como Ludmilla (que marcou gol), Pektovic, MC Daniel, L7nnon, Gabriel O Pensador, Belo e Filipe Luís. O placar terminou em empate por 5 a 5, mas isso é o que menos importa: a grande vitória foi coletiva, unindo futebol e solidariedade em uma alegre tarde no Rio de Janeiro.