Carol Santiago, maior medalhista paralímpica do Brasil, é recebida no RS

O Grêmio Náutico União (GNU) organizou nesta terça-feira (17) uma cerimônia na sede do clube para homenagear os atletas que representaram a agremiação nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Entre os convidados um nome se destacou: a nadadora Maria Carolina Santiago, a mulher com mais medalhas douradas na história do Brasil em Paralimpíadas. A pernambucana de 39 anos conquistou três ouros e duas pratas na Cidade Luz, aumentando a sua coleção que já tinha outros três títulos paralímpicos, obtidos em Tóquio 2021.

O presidente do GNU, Paulo Bing, abriu a festividade,e salientou que os resultados obtidos são fruto do trabalho do clube. “Esse é o momento para ver o saldo desse investimento, da superação de desafios. Hoje nossos atletas são ídolos e atraem jovens esportistas. Uma das minhas maiores felicidades é ver a quantidade de criança praticando esporte e vestindo a camiseta do União. A origem do clube é a formação de atletas.”, afirmou.Carol foi um dos destaques da delegação brasileira nas Paralimpíadas. Campeã do Mundo, do Parapan-Americano, seis vezes campeã paralímpica e dona do recorde mundial dos 50 m livre,. Mesmo com o sucesso na França, a paratleta fez questão de exaltar o apoio do seu clube durante a sua trajetória.“Quero agradecer ao União pelo carinho que me acompanha desde o primeiro dia que pisei aqui e por me fazer sentir parte de uma família., parece que é uma outra realidade. Espero que o nosso resultado possa incentivar novos atletas, que vejam nessas medalhas a certeza de que o sonho pode ser realizado”, disse a maior medalhista feminina do paradesporto brasileiro.