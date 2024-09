Lula recebe medalhistas paralímpicos e defende recurso público para o esporte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta terça-feira (17), no Palácio do Planalto, atletas paralímpicos que disputaram os Jogos de Paris deste ano, entre eles alguns medalhistas. Lula afirmou no encontro que é obrigação do Estado oferecer estrutura para jovens portadores de deficiência praticarem as suas atividades.

"Quero assumir um compromisso público de que, enquanto eu for presidente da República, não faltará estrutura para que vocês possam se preparar, de manhã, de tarde, de noite. Que a gente possa colocar milhares de pessoas que têm problemas, que não têm dinheiro e gostariam de uma oportunidade", disse o presidente.

"Ou seja, quem tem que fazer isso é uma prefeitura, que tem que estar preparada para cuidar. Quem tem que fazer isso é o Estado, quem tem que fazer isso é o governo federal. A gente arrecada dinheiro do povo para administrar o país. Uma parte desse dinheiro pode ser revertida em forma de benefício para aquelas pessoas que querem trabalhar por este país, fazer o bem por este país", acrescentou.

O Brasil encerrou sua participação nos Jogos Paralímpicos de Paris com um recorde de medalhas. Foram 25 medalhas de ouro, 26 de prata e 38 de bronze. "É sempre muito difícil falar com vocês, porque eu acompanho a luta de atletas paralímpicos desde meu primeiro mandato em 2003. E a gente sabe da dificuldade das pessoas que não têm nenhuma deficiência e fica imaginando a dificuldade de uma pessoa que já tem problema e tem muito mais dificuldade de fazer qualquer coisa", afirmou Lula.

Lula também citou que muitas vezes não há a compreensão da família de que uma pessoa portadora de deficiência está apta para um determinado exercício. Participaram do evento com o presidente 24 paratletas. Entre eles estava Petrúcio Ferreira, que é tricampeão paralímpico nos 100 m rasos na classe T47, para portadores de deficiência nos membros superiores. Outra participante foi Mariana D'Andrea, que conquistou a medalha de ouro no halterofilismo.