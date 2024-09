Lista de candidatos à presidência do COI tem dois campeões olímpicos

O Comitê Olímpico Internacional (COI) divulgou nesta segunda-feira (16) a lista de candidatos à presidência para a eleição marcada para março de 2025, na Grécia. A relação conta com sete pretendentes ao cargo, entre eles dois campeões olímpicos, um príncipe, o filho de um ex-presidente da entidade e dirigentes ds confederações de do ciclismo, ginástica e esqui.

Comitê Olímpico Brasileiro anuncia duas chapas na disputa pela presidência

Os sete candidatos registrados no pleito, finalizando uma período de 12 anos à frente do COI. O vencedor do futuro pleito administrará a entidade, responsável pelos Jogos Olímpicos de verão e de inverno, entre outras competições, por oito anos, com possibilidade de reeleição para um novo mandato de quatro anos.. Membro do Conselho Executivo do COI, Kirsty Coventry, do Zimbábue, entrou na disputa para liderar uma organização que teve apenas presidentes homens em seus 130 anos de história. Oito desses presidentes eram da Europa e um dos Estados Unidos.Coventry e Sebastian Coe são os candidatos mais conhecidos na esfera esportivaAos 41 anos, Coventry é a mais nova entre os candidatos. Se vencer, se tornará ainda a primeira presidente do COI vinda da África. Dona de sete medalhas olímpicas, foi bicampeã dos 200 metros costas, em Atenas-2004 e Pequim-2008.Coe também foi bicampeão olímpico, no 1.500 metros, em Moscou 1980 e Los Angeles 1984. O dono de quatro medalhas olímpicas entrou na política ao fim da carreira esportiva e foi membro do Parlamento britânico. Depois, se tornou presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e,Outros candidatos que são dirigentes esportivos são o francêspresidente do órgão regulador do ciclismo, o japonêslidera a ginástica e o suecoé o presidente da Federação Internacional de Esqui e Snowboard.Mais afastado da esfera esportiva está. O espanhol Juan Antonio Samaranch Jr. tem um dos sobrenomes mais conhecidos da história do COI, por ser filho de Juan Antonio Samaranch, presidente da entidade por 21 anos, até 2001. O pai foi alvo de críticas por ter supostamente ligação com a ditadura de Francisco Franco, na Espanha, e por denúncias de corrupção. O filho um dos quatro vice-presidentes do COI atualmente.