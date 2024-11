Na briga contra o Z-4, Grêmio recebe o Juventude em clima de decisão

O clima e a mobilização tricolor para encarar o Juventude é de final de campeonato. O duelo desta quarta-feira (20), às 19h, pela 34ª rodada do Brasileirão, na Arena, é a oportunidade de ouro para o Grêmio afastar de vez o fantasma do rebaixamento e voltar o foco para a briga por vaga na Sul-Americana ou, com o aval das probabilidades, da Libertadores.

A quatro jogos do fim da competição, ocupando o 12º lugar na tabela, a equipe do técnico Renato Portaluppi está dois pontos à frente do próprio Papo, que abre o Z-4 com 37 e pode ultrapassá-la no confronto direto. Entre os dois, com a mesma pontuação do time da Serra, estão Criciúma, Fluminense e Athletico-PR, além do Vitória, com 38.

Com a preparação em curso no CT Luiz Carvalho, o grupo de jogadores faz seu último treino nesta terça-feira, com dúvidas referentes à escalação. O problema é que as questões fogem da mão do treinador e não podem ser resolvidas na Capital. Isso porque as incógnitas são Villasanti, Soteldo e Aravena, que defendem suas seleções nesta terça, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Com uma logística especial, o clube tem um avião em Santiago, no Chile, à espera dos atletas. Villasanti, mesmo sendo reserva, entra em campo pelo Paraguai, às 17h, contra a Bolívia, fora de casa. Já Soteldo, dúvida no onze inicial, e Aravena, titular, se enfrentam no duelo entre venezuelanos e chilenos, às 19h.

Saindo de solo chileno com os dois atacantes, o avião ainda passa por Assunção, no Paraguai, para o embarque do volante e capitão gremista. Com a chegada prevista para quarta-feira pela manhã, o trio será avaliado pelo clube.

No campo dos desfalques confirmados, Portaluppi não conta com o zagueiro Jemerson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A provável escalação, portanto, deve ser composta por Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Reinaldo; Dodi (Villasanti), Pepê, Edenilson, Cristaldo (Monsalve) e Pavon; Braithwaite.