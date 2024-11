Tricolor monta operação para ter selecionáveis diante do Juventude

Existe uma velha máxima no futebol que diz que, quando a fase é ruim, nada parece dar certo - e o Grêmio vive exatamente esse momento. Na 12ª posição do Campeonato Brasileiro, a apenas dois pontos da zona de rebaixamento, o Tricolor acumula atuações ruins e encara um desafio logístico: trazer Soteldo, Aravena e Villasanti, convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo, a tempo do confronto decisivo contra o Juventude.

A partida será nesta quarta-feira, às 19h, na Arena, apenas um dia após os jogos das seleções sul-americanas. Soteldo e Aravena se enfrentam por Venezuela e Chile às 21h de amanhã, em Santiago, enquanto Villasanti joga pelo Paraguai às 17h, contra a Bolívia, em La Paz. Todos devem ser titulares de suas equipes.

Para garantir a presença dos atletas, o Grêmio preparou uma operação desafiadora em termos de logística. Um avião, emprestado pelo empresário Celso Rigo, foi fretado pelo clube e deverá percorrer os cerca de 5 mil quilômetros necessários. A aeronave buscará Soteldo e Aravena no Chile e seguirá para Assunção, onde Villasanti embarcará após retornar com a delegação paraguaia. A previsão é que o trio chegue a Porto Alegre horas antes do jogo, entre a madrugada de terça-feira e a manhã de quarta-feira.

Dois fisioterapeutas acompanharão a viagem para iniciar a recuperação dos atletas durante o trajeto. Em Porto Alegre, eles passarão por nova avaliação física e, dependendo das condições, poderão ser escalados no duelo, considerado crucial para a luta contra o rebaixamento. Uma vitória pode dar fôlego ao Grêmio e aliviar a pressão para as quatro rodadas finais. Por outro lado, mesmo que, matematicamente, o Grêmio não possa entrar no Z-4 na próxima rodada, uma derrota agravaria ainda mais a crise tricolor.