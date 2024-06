Prefeitura de Canoas reforça dique no bairro Rio Branco após infiltração

O dique localizado no bairro Rio Branco, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, passa por reparos nesta quinta-feira (20) para reforçar a estrutura após ter apresentado uma infiltração na quarta-feira. De acordo com equipes da prefeitura do município, a estrutura não apresenta riscos aos moradores dos bairros Rio Branco e Fátima.

• LEIA TAMBÉM: Diques de Canoas terão cota aumentada para sete metros



Para conter a infiltração, a administração municipal está colocando argila na encosta do dique e, em seguida, serão adicionadas uma manta de Polietileno de Alta Densidade (Pead) — polímero utilizado para impermeabilização de grandes áreas — e big bags — sacos resistentes com cimento e areia — para sanar a infiltração. O nível da água na vala externa também não representa riscos para o dique, uma vez que foi realizada uma obra emergencial de recuperação no local.



“Agora está sendo feita uma intervenção com argila, que vai ser compactada, depois serão colocadas a manta de Pead e as big bags, para tornar essa estrutura mais segura e impermeável, evitando que a água continue infiltrando. A gente reitera que não há nenhum tipo de risco, nenhum motivo para pânico. Então, as famílias podem ficar tranquilas, não há nenhum alerta de evacuação. O dique está seguro e o que vamos fazer é mais uma contenção para deixá-lo ainda mais seguro”, explicou o secretário de Obras, Guido Bamberg.



Na enchente de maio, o dique no bairro Rio Branco apresentou uma ruptura com a força das águas. Na ocasião, a prefeitura fez o conserto no local, fundamental para evitar a inundação da cidade.