ETA Belém Novo, do Dmae, tem funcionamento interrompido, mas volta a operar

Juntamente com chuvas e novos alagamentos na cidade de Porto Alegre, a Estação de Tratamento (Eta) Belém Novo, do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), havia sofrido parada na manhã desta quarta-feira (19). O equipamento, que estava sem energia elétrica já retomou as operações, por volta das 13h45min.

São abastecidos pela Eta, segundo o Dmae, os bairros de Aberta dos Morros, Agronomia, Belém Novo, Belém Velho, Boa Vista do Sul, Campo Novo, Cascata, Chapéu do Sol, Espírito Santo, Extrema, Hípica, Ipanema, Lageado, Lomba do Pinheiro e Restinga.

Já para escoamento da água, atualmente funcionam 22 Estações de Bombeamento de Água (Ebaps) na cidade, com capacidade reduzida. A Ebap 3, localizada na Av. São Pedro, também havia apresentado problema nos motores no início da manhã, mas retornou à operação.