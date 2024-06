Inmet emite alertas de temporais com queda de granizo no RS

O Rio Grande do Sul segue sob influência de um fluxo de umidade vindo do Norte do Brasil e de uma frente fria sobre o oceano, que causam chuvas em diversos pontos do Estado nesta quarta-feira (19). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de temporais até o fim da noite de hoje com volumes intensos de chuva e rajadas de vento.

Pela manhã, pode chover forte com até 30mm/dia até 50mm/dia de chuva, acompanhada de trovoadas, ventos entre 40km/h e 60km/h e possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas do Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul. A partir do final da tarde, a instabilidade se desloca, mas não deve atingir as regiões da Campanha, Sul, Norte e Nordeste do Estado.