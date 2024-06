Chuvas avançam pelo Estado e Porto Alegre voltará a ter tempo instável

Nesta terça-feira (18), um fluxo de umidade vindo do Norte do Brasil, aliado à uma frente fria sobre o oceano voltou a "espalhar" a chuva por todo o Rio Grande do Sul. Até então concentrada na Metade Norte, a instabilidade agora segue avançando para os Vales, Região Metropolitana de Porto Alegre, Centro, Costa Doce e demais regiões que haviam tido uma leve trégua. Por outro lado, a notícia positiva é que o tempo seco ou com baixa precipitação registrado nesses pontos fez com que as projeções de cheias nos corpos hídricos gaúchos fossem diminuídas.

LEIA MAIS: Persistência da chuva provocará elevação nos rios e lagos gaúchos

"As previsões meteorológicas indicavam grandes volumes de chuva durante este inicio de semana, o que não se concretizou. Como esses novos eventos foram mais fracos e se sucederam pelo tempo seco entre a tarde e a manhã desta terça, é possível dizer que o pior já passou em relação às cheias", afirma o professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Fernando Fan.

De acordo com o boletim da Sala de Situação do governo estadual, os principais rios gaúchos estão oscilando entre níveis de normalidade e inundação, com variações pontuais influenciadas pelas precipitações. "Na bacia do Guaíba, os rios Taquari, Caí e Sinos atingiram cotas de inundação, com os dois primeiros em declínio após alcançarem o pico, enquanto os rios Jacuí, Gravataí e Guaíba estão em elevação, chegando a níveis de alerta e atenção", informa o relatório.

Conforme explica Fan, as novas inundações se deram devido aos altos volumes de chuvas do final de semana. "A bacia do Taquari, que foi a maior afetada, responde muito rápido aos eventos de instabilidade e com aquela chuva que acometeu a região, não conseguiu escoar a tempo. Porém, é importante ressaltar novamente que, como espera-se volumes esparsos no restante desta semana e já houve uma certa baixa, o nível do pico não será atingido novamente.

Ao longo desta quarta (19), todas as regiões do Estado podem receber precipitação e ventos pontualmente fortes, além de quedas de granizo e raios. Os acumulados, contudo, não serão tão elevados, variando entre 30 e 50 mm/dia, podendo passar pontualmente dos 80 mm/dia. Essa instabilidade atingirá com maior intensidade a Metade Sul e a Região central. Na Capital, espera-se volumes moderados, com trovoadas a qualquer momento.

LEIA TAMBÉM: Trensurb conclui drenagem de água da Estação Rodoviária

Apesar da instabilidade, a quarta-feira terá momentos de melhoria em alguns locais, com aberturas de sol no decorrer do dia e relativo abafamento para esta época do ano, que costuma ser a mais fria na climatologia anual. Na quinta (20), pontos principalmente da Metade Norte ainda podem ter chuva, mas não o dia inteiro e o tempo seguirá esquentando.