Trensurb conclui drenagem de água da Estação Rodoviária

A Trensurb concluiu, na última segunda-feira (17), a operação de drenagem da água acumulada na Estação Rodoviária, em Porto Alegre. A empresa começou a limpeza profunda do local, processo que já ocorre nas estações Mercado e São Pedro. Ela prevê que a conclusão, juntamente com retirada de todo o lixo e lodo, ocorra no fim de junho, porém, contatada, não informou, até o momento, data para retomada efetiva das operações.

O transporte segue ocorrendo entre as estações Novo Hamburgo e Mathias Velho, com o apoio de ônibus intermunicipais realizando o trecho Canoas-Porto Alegre. Foi explicado, em nota, que os prejuízos em funções das cheias extrapolam as estações, e incluem trilhos e subestações de energia.

Segundo a Trensurb foram retirados 7 milhões de litros de água do local. Ainda, terá início nesta terça-feira a drenagem da via do metrô no trecho da bacia rodoferroviária, junto à confluência das avenidas Sertório e Voluntários da Pátria.

Junto disso, está sendo estudado soluções para a recuperação da casa de bombas da empresa que normalmente drenava a área. A estrutura, relata o órgão, ficou ficou submersa e foi danificada durante a enchente. Em definição junto à prefeitura da capital, foi estabelecido que, a partir de sua recuperação, a estrutura passará a ser gerida pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) de Porto Alegre.