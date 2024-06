Persistência da chuva provocará elevação nos rios e lagos gaúchos

Apenas no final de semana, diversos pontos do Rio Grande do Sul, principalmente na Metade Norte, registraram volumes de chuva superiores à média histórica de todo o mês. Com a instabilidade voltando a fazer parte da rotina dos gaúchos e um novo evento de precipitação previsto para esta terça-feira (18), espera-se uma contínua elevação no nível de alguns corpos hídricos do Estado.

Já nas primeiras horas desta terça-feira, uma nova onda de instabilidade deve voltar a impactar o Norte gaúcho. Regiões como o Alto e Médio Uruguai, Missões, Cruz Alta e Planalto poderão receber volumes ao redor de 100 mm em poucas horas, com risco de temporais localizados, vendavais, raios e granizo.

Esse acumulado poderá provocar inundação repentina com a subida rápida de arroios e levar essa água para rios da Metade Norte, sobretudo, bacias do Jacuí e Uruguai. Os rios Taquari e Caí também irão receber uma segunda leva de chuva volumosa, com projeção de 40 a 80 mm, o que poderá manter o quadro de cheia e até impactar seus níveis.

Por outro lado, no Sul, Oeste e Campanha, o dia terá variação de nuvens, aberturas de sol e temperatura amena. Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o tempo será úmido com muitas nuvens. A partir de amanhã, as chuvas retornam com força na Capital e devem permanecer até o próximo final de semana.

Principal lago da região, o Guaíba apresentou uma de suas menores medições na noite da última sexta-feira. Porém, após as fortes chuvas que atingiram o Estado, voltou a subir. Segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), a tendência é de que haja aumento do Guaíba até a próxima quinta-feira (20) e, no pior cenário, o nível pode ultrapassar a cota de alerta de 3,15m.

Atualmente, o lago está com nível de 2,85 metros, de acordo com dados da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado.