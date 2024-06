Após fortes chuvas, nível do Guaíba pode atingir cota de alerta, prevê IPH

O Guaíba apresentou uma de suas menores medições na noite da última sexta-feira (14). Porém, após as fortes chuvas que acometeram o Estado, as águas voltaram a subir. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) prevê que a tendência de aumento do Guaíba até quinta-feira (20) e, no pior cenário, o nível pode ultrapassar a cota de alerta de 3,15m.

Atualmente, o lago está com nível de 2,85m, de acordo com dados da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do RS.

• LEIA MAIS: RS tem alerta de temporais e chuva de até 100mm nas próximas horas

Segundo o IPH, as chuvas ocorridas no fim de semana foram superiores em relação às previstas inicialmente pelos modelos meteorológicos e causaram um aumento nos volumes dos rios afluentes ao Guaíba. O órgão considera necessário seguir com observações das precipitações, visto a incerteza da previsão meteorológica.

As chuvas que iniciaram na última sexta-feira registraram elevados volumes de chuvas, que variaram de 20mm no Sul do Estado, 75 mm na faixa central, 85 mm no alto Jacuí, 150-200 mm no Taquari-Antas, 150 mm no Caí, 100 mm no Sinos e até 240 mm na cabeceira do Antas na região de Cambará do Sul.

municípios se encontram com as águas novamente acima da cota . Muçum, por sua vez, está com o rio Taquari acima da cota de alerta. Segundo dados do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS (DRHS/SEMA-RS), os piores cenários se encontram nos municípios de São Sebastião do Caí e Feliz, na bacia do rio Caí, e Estrela, cidade próxima ao rio Taquari. Esses. Muçum, por sua vez, está com o rio Taquari acima da cota de alerta.

Ainda podem ocorrer oscilações pelos efeitos dos ventos. Para o IPH, o Guaíba vinha apresentando redução lenta, após dois picos, um em 5 de maio, em torno de 5,35m, com segundo pico no dia 14, em torno de 5,20m. Também ocorrem episódios de represamento pelo vento Sul. Tais episódios resultaram em aumento de 20 centímetros no sábado (15), seguido de redução e estabilização no domingo (16) e nova elevação no último dia.

• LEIA TAMBÉM: Reunião em Brasília pode destravar verba para reabrir Aeroporto Salgado Filho

O quadro sugere que a população gaúcha seguirá com chuvas pelo menos nos próximos 10 dias. Será cerca de 50 mm nas próximas 24h, mais de 100 mm nos próximos 3 dias e mais de 150 mm nos dias a seguir.