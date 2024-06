Após chuvas, Estrela, Feliz e São Sebastião do Caí apresentam águas acima da cota de inundação

Após as fortes chuvas que acometeram novamente o estado do Rio Grande do Sul, rios que já tinham baixado para aquém da cota de inundação voltaram a subir para cima da cota de alerta e, alguns, de inundação. Os cenários mais preocupantes são os níveis nos municípios de São Sebastião do Caí e Feliz, na Bacia do rio Caí, assim como Estrela, cidade próxima ao rio Taquari. Em Muçum, por sua vez, o Taquari segue acima da cota de alerta. Os dados são do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS (DRHS/SEMA-RS).

O Guaíba também foi afetado pelas chuvas. O corpo hídrico começou a apresentar tendência de aumento após a noite de domingo (16). O nível aumentou de 2,53m para os atuais 2,80m, na última medição realizada às 13h15min. A estação de medição da Usina do Gasômetro adota os níveis de cota de inundação do corpo hídrico sendo 3,60m, enquanto a de alerta é de 3,15m.

Rio Caí



São Sebastião do Caí, localizado na bacia do rio Caí, está com o rio acima da cota de inundação de 10,5m, marcando 14,24m na última atualização, às 14h. A cota de alerta é 7m.

Também na mesma bacia, a cidade de Feliz, teve um pico de 9,93m na madrugada desta segunda-feira (17). A medição é 93cm acima da cota de inundação de 9m. Na última medição, às 13h, marcava 7,21m. A cota de alerta também é 7m.

Rio Taquari

No âmbito do Rio Taquari, a cidade de Muçum segue com um aumento das águas para perto da cota de inundação de 18m. Às 12:30h, marcava 17,63m, sendo que a cota de alerta são 9m.

Já o município de Estrela encontra-se bem acima do nível de transbordamento, e vêm aumentando desde o último domingo. Marcando 23,22m às 12h45min, está 4,22m acima da inundação, de 19m. A cota de alerta é 17m.

Demais bacias

O rio Gravataí não apresentou altas bruscas, mas enfrentou pequenos aumento de níveis. Acima da cota de alerta de 3m, às 13h15min apresentou 3,56m.

São Leopoldo, alimentado pela Bacia Rio dos Sinos, também teve leve aumento, e segue abaixo do nível de inundação de 4,5m, às 13h15min.

Já a Lagoa dos Patos, em São Lourenço do Sul, segundo o órgão, possui cota de inundação de 1,3m. O corpo d'água segue com tendência de queda desde o fim das inundações de maio. Porém, mesmo assim, encontra-se com 2m, 70cm acima do transbordamento.

O rio Uruguai, em ambas as cidades monitoradas, segue com queda e bem abaixo da cota de atenção. Em Uruguaiana, em que o nível de atenção é 6,5m, mede 3,79m. Já em Garruchos, com medição para nível de atenção de 13m, apresenta 2,45m.