Chuva causa mais problemas nas estradas do Rio Grande do Sul

A chuva do fim de semana voltou a causar transtornos nas estradas do Rio Grande do Sul. De acordo com o último boletim emitido pela Polícia Federal Rodoviária (PRF) às 6h15min desta segunda-feira (17), existem pontos com interrupção, água na pista e queda de barreiras. Muitos problemas acabaram se somando aos ocorridos nas enchentes do mês de maio. Diversos trechos de rodovias apresentam bloqueios nesta manhã.

Há bloqueio total com muita água sobre a via na BR 116, nos Km 136 e do Km 160 ao Km 170, em Caxias do Sul, em consequência das chuvas. No Km 167 ocorreu a interdição total da pista por causa de um deslizamento de terra; em outro ponto da rodovia, no Km 174, a ponte sobre o rio Caí está interditada.

Em São Marcos, no Km 118, da BR 116, há interdição total de pista com 40 cm de lâmina d’agua. No município, no Km 106, da BR 116, há interdição parcial no sentido de Vacaria e no Km 127 também está interditado.



Em Nova Petrópolis, no Km 175 da BR 116, a liberação da pista parcial ocorre das 8h às 18h apenas para veículos leves e com comprimento inferior a 20 metros, por causa de queda de barreira decorrente de causas naturais. Também em Nova Petrópolis, no Km 181, há liberação parcial da pista no horário das 8h às 18h para veículos leves.



No município de Pouso Novo há interdição total em ambos os sentidos da BR 386, entre os Kms 302 e 314, com alto risco de deslizamento. No município, no Km 297 da BR 386, ocorreu uma queda de barreira. No local, há o sistema "para e siga" pela pista Norte (sentido interior).



Em Veranópolis, há queda de barreira na BR 470, nos Kms 178, 188, 190, 192 e 201. Em Bento Gonçalves tem desmoronamento de pista entre os Kms 194 ao 201.

No município de Picada Café, na BR 116, no Km 188, há bloqueio na pista no sentido interior. No local, os carros fluem nos dois sentidos, sendo um pela pista contrária e outro pelo acostamento.



Na BR 287, no Km 312, em São Vicente do Sul, a ponte sobre o rio Toropi cedeu. Há um desvio no local da ponte. Em Cachoeira do Sul, na BR 153, no Km 412, a ponte Fandango está liberada para o trânsito, porém, no sistema "pare e siga" para veículos leves e caminhões com até 18 toneladas.



Na BR 290, no Km 96, o trânsito no sentido Capital/Interior da ponte móvel do Guaíba foi liberado, já no sentido oposto está bloqueado.



A BR 386, no Km 249, em Soledade, tem bloqueio parcial. O trânsito no local foi liberado apenas para moradores. Entre os Kms 302 e 314 da rodovia, em Marques de Souza, há interdição total em ambos os sentidos. Há alto risco de deslizamento no local. Em Lajeado, o Km 342 da BR 386 tem bloqueio parcial, sendo que o trânsito foi liberado apenas para os moradores do município.



Na BR 386, no Km 351, em Estrela, a ponte sobre o arroio Boa Vista tem tráfego em contrafluxo (pista simples) pela pista Norte (sentido interior). No município, no Km 361, tem bloqueio de uma faixa na pista Norte (sentido capital).

Em Fazenda Vila Nova, no Km 372, há bloqueio na pista Sul (sentido capital). Em Montenegro, na BR 386, Km 425, na praça do pedágio, o trânsito foi liberado em contrafluxo (pista simples) para todos os veículos pela pista Norte (sentido interior. Na BR 470, no Km 262, em Salvador do Sul, há bloqueio em razão de rachaduras no asfalto.