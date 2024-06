Chuvas provocam deslizamentos e bloqueios de estradas na Serra

de Caxias do Sul



As fortes chuvas que retornaram à Serra no sábado (15) à tarde e prosseguiram ao longo de domingo (16) criaram transtornos nas rodovias. No meio da tarde de domingo, a Polícia Rodoviária Federal bloqueou a BR-116 em dois pontos.



Em Caxias do Sul, o bloqueio total foi feito entre os quilômetros km 160, em Galópolis, e o 170, em Vila Cristina. O trecho é um dos que mais foi prejudicado, com queda parcial do asfalto, no mês de maio. A medida foi tomada por segurança dos usuários. Em São Marcos, no km 127, o bloqueio é parcial em função de deslizamentos de terra.



Em Bento Gonçalves, onde o registro é de 60mm de chuva, a Prefeitura aumentou o monitoramento das condições das estradas e orientou que as famílias em áreas de risco deixem as localidades mais atingidas. Com o grande volume de água, a passagem para o Vale Aurora foi bloqueada nos dois sentidos. No perímetro urbano, o tráfego de veículos foi bloqueado em meia pista nas ruas Aristides Bertuol e Carlos Dreher Neto. Também foi bloqueada a BR-470, nos quilômetros 202, em Bento Gonçalves, e 185, em Veranópolis.



A CSG também fez alerta para os cuidados com o alto volume de chuvas na Serra Gaúcha e no Vale do Caí. Segundo comunicado, os 271,5 km de concessão estão sendo monitorados pela companhia e até as 17h55min deste domingo (16) não foram registrados novos deslizamentos de terra.



A concessionária solicita para que os motoristas tenham máxima atenção e dirijam com cautela nas rodovias RSC-453, BRS-470, RSC-287, ERS-122, ERS-446 e ERS-240, especialmente em pontos que foram afetados nos meses de abril e maio. Trechos como os quilômetros 102 ao 115 da ERS-122, entre Antônio Prado e Flores da Cunha, e do quilômetro dois a oito, na ERS-446, em Carlos Barbosa, inspiram cuidado.