Enchentes deixam 1,1 mil pessoas fora de casa em Montenegro

Pelo menos 1,1 mil pessoas deixaram suas casas em Montenegro devido à cheia do Rio Caí, que atingiu 7,58 metros e inundou ruas do município. Os moradores mais atingidos foram os residentes nos bairros Industrial, Ferroviário e Olaria. Segundo a prefeitura de Montenegro, 200 pessoas foram levadas para três abrigos municipais - Casa de Passagem Renascer, Sesc e Retiro São José. Nesta terça-feira (18), cerca de 900 desabrigados estavam em casa de familiares ou amigos. O Corpo de Bombeiros Militar realizou o resgate de cerca de 30 moradores entre a noite de segunda-feira (17) e a madrugada de terça.

• LEIA MAIS: Persistência da chuva provocará elevação nos rios e lagos gaúchos

Os níveis dos rios seguem muito altos, como é o caso do Caí e do Taquari, que inundaram áreas nos vales. No final desta manhã desta terça-feira, o Taquari em Estrela estava em 22,9 metros (acima da cota de inundação que é de 19,5 metros. Porém, a cota estava bem abaixo dos 33 metros da enchente de maio. Já o Caí estabilizou em 12,88 metros em São Sebastião do Caí no começo da manhã. Em maio, o Caí chegou a passar de 18 metros.

Em Lajeado, o rio Taquari atingiu a marca dos 23,5 metros na régua instalada na rua Oswaldo Aranha - 10 metros acima do seu nível normal, que é de 13 metros (a cota de atenção na cidade é de 15 metros e a de inundação é 19 metros). Desde a noite de domingo (16), caminhões da prefeitura foram colocados à disposição das famílias que estivessem de volta a suas casas e necessitassem de transporte para retirar seus pertences. As pessoas foram encaminhadas para o abrigo do Parque do Imigrante. Antes desta nova cheia, havia 57 famílias (128 pessoas) abrigadas no local, ainda remanescentes da enchente de maio de 2024.

Os rios das bacias do Caí e Taquari voltaram a subir após as fortes chuvas no Rio Grande do Sul e já ultrapassaram a cota de inundação em estações monitoradas pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB). De acordo com as previsões, os níveis seguem em elevação, o que exige atenção redobrada, principalmente nas áreas que já foram afetadas no mês de maio. O rio Taquari ultrapassou a cota de inundação nas cidades de Santa Tereza, Encantado, Lajeado, Estrela e Bom Retiro do Sul. Em Muçum, o nível do rio Taquari subiu 14,22 metros entre o domingo (16) e a segunda-feira (17).

A MetSul Meteorologia alerta que nesta terça-feira pode chover forte a muito forte com pancadas localmente até torrenciais em pontos do Noroeste e do Norte gaúcho, podendo gerar alagamentos e inundações repentinas. As regiões de maior risco de chuva forte a intensa são o Noroeste, o Médio e Alto Uruguai, o Alto Jacuí, o Planalto Médio, a Serra (cidades mais ao Norte da região) e os Campos de Cima da Serra. Segundo a MetSul, o que preocupa é a perspectiva de o tempo seguir chuvoso no Rio Grande do Sul e os indicativos dos modelos numéricos é de intensificação da chuva na Metade Norte do Estado, justamente onde estão as nascentes dos rios Jacuí, Taquari e Caí.