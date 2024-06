Estado realiza mutirão de serviços e documentação gratuita à população

Entre os dias 17 e 23 de junho, Porto Alegre receberá a primeira edição da "Central Cidadania", mutirão para a emissão de documentos e oferta de diversos serviços gratuitos à população. A realização é do Governo do Estado, ao lado de 40 instituições, e acontecerá das 13h às 18h no estacionamento do Shopping Total. O atendimento é aberto ao público em geral, prioritariamente a pessoas desabrigadas ou em situação de vulnerabilidade.

As entidades terão guichês no local e realizarão consulta e emissão de segundas vias de certidões de nascimento e casamento, de carteira de identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), entre outros documentos. Além disso, serão prestados serviços de perícia médica e de orientação jurídica. As informações são da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.

O objetivo, explica o titular da secretaria, é que as pessoas possam resolver ou encaminhar todas as necessidades de emissão de documentos no mutirão. Durante a ação, a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) colocará em circulação ônibus que farão o transporte gratuito diretamente dos abrigos da Região Metropolitana para o Shopping Total.

termo de cooperação A iniciativa surgiu da assinatura dopelo governador Eduardo Leite, na segunda-feira, dia 10, com o objetivo de facilitar o acesso da população atingida pelas enchentes a documentos civis básicos. Por meio do compromisso, firmado com as instituições, foi estabelecido a Central Cidadania.

Serviços que estarão disponíveis de 17 a 23 de junho, das 13h às 18h, no estacionamento do Shopping Total, em Porto Alegre: