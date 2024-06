Vítimas das enchentes recebem atendimento oftalmológico gratuito na Santa Casa

As pessoas que perderam ou tiveram os óculos danificados pelas enchentes de maio de 2024 em Porto Alegre e nas cidades da Região Metropolitana receberam atendimento oftalmológico gratuito. A ação realizada pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre no sábado (8) atendeu 550 pessoas. Elas receberam a prescrição emergencial de óculos, com a realização de consultas e exames. A iniciativa também contou com empresas parceiras que doaram as armações e lentes para os pacientes atendidos.

A atividade contou com a participação de 65 voluntários. A oftalmologista Terla Castro, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, disse que a ação envolveu 40 profissionais da saúde, incluindo oftalmologistas, residentes e doutorandos de diferentes universidades, e outros 25 profissionais de apoio administrativo. A iniciativa contou com o apoio da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul (Sorigs).

Atendimento ao público na Santa Casa de Porto Alegre contou com a participação de 65 voluntários Santa Casa de Porto Alegrter/Divulgação/JC

Com a receita em mãos, logo após a verificação do grau ocular, os pacientes também receberam o primeiro atendimento das empresas parceiras. A doação das lentes foi feita pela fabricante Essilor e as armações de óculos pelas óticas OJO (Mr. Ray e Atelier), do BarraShoppingSul. Os pacientes saíram do mutirão com a garantia de levar pra casa um óculos novo sem qualquer custo.

Entre os beneficiados na ação estavam pessoas atingidas pelas enchentes que se inscreveram previamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) administradas pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. A iniciativa também foi estendida para os funcionários da instituição de saúde que também foram afetados pela tragédia climática. Moradora de Guaíba, Sirlei Silva disse que usa um óculos multifocal, que segundo ela, é bem caro. "E para quem perdeu tudo, fica bem difícil conseguir priorizar esse tipo de gasto agora", explica Sirlei, que teve a sua casa atingida pela água.



A Santa Casa e a Sorigs não têm previsão, até o momento, de realizar uma nova edição do mutirão de oftalmologia para os atingidos pelas enchentes.