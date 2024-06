Simers solicita ao IPE Saúde o pagamento aos médicos prestadores de serviços pela média dos últimos seis meses

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) oficiou nesta terça-feira (11), ao diretor-presidente do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (IPE Saúde), Paulo Afonso Oppermann, solicitando a realização de pagamento espontâneo aos médicos prestadores de serviços, referentes aos meses de maio e junho de 2024, com base na média de pagamentos dos últimos 6 meses. A ação visa atender financeiramente os médicos afetados pelas enchentes que ocorreram no Estado.