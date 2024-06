HPS de Canoas estima prejuízo de R$ 40 milhões por conta das chuvas

Nesta segunda-feira (10), começaram os trabalhos de limpeza e revitalização do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas, após as enchentes que atingiram a região. A estimativa inicial é que sejam necessários até R$ 40 milhões para recuperar a estrutura perdida, já que equipamentos, mobiliário e toda a estrutura elétrica foram danificados.

O diretor administrativo do HPS, Marcelo Elísio, destacou a importância do trabalho. "Estamos iniciando a revitalização com uma empresa especializada em limpeza pesada. Vamos descartar todos os mobiliários do primeiro pavimento, que foi altamente afetado, e depois iniciar a higienização e a desinfecção com a nossa equipe de controle de infecção hospitalar", frisou.

Trabalho de limpeza das instalações iniciou nesta segunda-feira JOSHUA STRACCIONI/DIVULGAÇÃO/CIDADES

O secretário Municipal de Saúde, Mauro Sparta, enfatizou a relevância do HPS para a população. "Esse hospital atende 102 municípios, servindo aproximadamente 2 milhões de habitantes. É uma referência e um símbolo não só para Canoas, mas para o Rio Grande do Sul. Estamos trabalhando intensamente para que ele volte a funcionar o mais rápido possível", destacou.

Devido à magnitude dos danos e à complexidade das obras necessárias, ainda não há previsão de data para a reabertura completa do hospital. As equipes trabalham intensamente para acelerar o processo, e a prioridade é garantir que o hospital retorne às suas operações As próximas etapas do trabalho incluem a revisão completa das redes de gás, hidráulica e elétrica, além da desinfecção e da restauração dos equipamentos hospitalares. O objetivo é garantir que o HPS retome suas atividades em breve.