Guaíba volta a ficar abaixo da cota de alerta

O nível do Guaíba ficou abaixo da cota de alerta de 3,15m no início da manhã desta sexta-feira (7), medindo 3,14m na medição feita às 6h e caindo para 3,11m às 11h. Foi a primeira vez em mais de um mês que a água atingiu uma marca inferior aos 3,15m. No sábado passado (1°), o nível já havia baixado da cota de inundação, que atualmente é de 3,60m, segundo as diretrizes adotadas pelo governo do Estado no mês passado após uma nova régua ser instalada emergencialmente nas proximidades do Gasômetro após a primeira, localizada na estação do Cais Mauá, ser destruída no dia 2 de maio.O Guaíba invadiu a área do Cais Mauá no dia 2 de maio e o Parque da Orla, entre outras áreas, após fortes chuvas em praticamente todo o Rio Grande do Sul. A manhã seguinte, sexta-feira, 3 de maio, amanheceu com a Rodoviária tomada pela água. Neste mesmo dia, o Guaíba atingiu 4,80m, superando a marca histórica da Enchente de 1941, que é de 4,76m. No domingo, 5 de maio, a água do Guaíba chegou a 5,35m, o maior nível já registrado. Diversos bairros de Porto Alegre ficaram inundados no decorrer dos dias em decorrência do avanço da água e também por problemas em diques e nas casas de bombas. Região das Ilhas, Centro Histórico, Humaitá, Floresta, Sarandi, São João, Quarto Distrito, Praia de Belas, Menino Deus, Lami, Guarujá, Ponta Grossa foram alguns dos bairros afetados.Milhares de pessoas tiveram que sair de suas casas e quem não tinha para onde ir ficou em um dos abrigos montados na cidade. Além da Rodoviária, outros pontos essenciais para a circulação na Capital ficaram inacessíveis, como as saídas de Porto Alegre e o Aeroporto Internacional. O Mercado Público ficou inundado, acumulando milhões em prejuízos.