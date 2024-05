Guaíba supera cota de inundação e atinge diversos pontos da Capital

Guaíba superou sua cota de inundação e alcançou o solo porto-alegrense. A nova cheia, que até às 18h desta quinta-feira (2) Pela terceira vez em um espaço de tempo inferior a um ano, osuperou sua cota de inundação e alcançou o solo porto-alegrense. A nova cheia, que até às 18h desta quinta-feira (2) atingia 3,29 m no Cais Mauá , é uma consequência direta das fortes chuvas que assolam todo o Rio Grande do Sul desde o início desta semana.

Depois da enchente registrada na cidade em 1941, quando as águas chegaram a 4,76 m, o Guaíba havia ultrapassado a cota de inundação (3m) em apenas três ocasiões: setembro de 1967 (3,13m), setembro de 2023 (3,18m) e novembro do mesmo ano (3,46 metros). De acordo com a MetSul Meteorologia, a medida atual é apenas o início do que pode vir a se tornar uma das maiores cheias da história do Lago.

No início da tarde desta quinta-feira, em meio à progressiva elevação do Guaíba e uma chuva incessante na Capital, a reportagem do JC percorreu diversas regiões do município, identificando pontos de alagamento, tanto na Zona Sul quanto na Zona Norte.

No cruzamento entre a rua Voluntários da Pátria e a avenida Sertório, ponto comum para acúmulos de água, uma cena roubava a atenção: emergia, em meio a uma grande área de alagamento, o porta-malas aberto de um veículo automotivo. Segundo um fiscal da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o motorista do carro havia driblado as barreiras da EPTC, mas perdido o controle posteriormente. Todas as pessoas que estavam no interior do automóvel saíram em segurança.

Ainda na Zona Norte, as ruas 11 de Agosto e Marquês do Alegrete, ambas no bairro São João, encontravam-se inacessíveis para veículos comuns. Alguns pontos da Região, como no bairro Sarandi, estavam alagados, porém, as principais avenidas estavam liberadas.

Na Zona Sul de Porto Alegre, além de alguns bairros próximos ao Guaíba invadidos, o que mais chamava atenção era a inundação do Parque da Orla. As quadras esportivas e demais setores de lazer, assim como nas enchentes do final do ano passado, já começaram a ser ocupadas pela água.

Com os armazéns do Cais do Porto também tomados pelo Guaíba, o Lago só não atingiu a Avenida Mauá devido ao fechamento das comportas, realizado na manhã desta quinta. Esta foi a primeira vez no ano em que o sistema de contenção de cheias foi acionado pela prefeitura da Capital. Antes, a última utilização havia sido em novembro de 2023.