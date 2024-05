Mercado Público será reaberto parcialmente no mês de junho

O Mercado Público de Porto Alegre, que teve o primeiro piso totalmente atingido pelas águas, será reaberto parcialmente para atendimento à população no mês de junho. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23) pelo secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa, durante o começo dos trabalhos de limpeza da parte interna do centro de abastecimento, no Centro Histórico de Porto Alegre.

O trabalho de higienização do prédio que teve o primeiro piso totalmente alagado deverá durar cinco dias. No sábado, será permitida a entrada dos permissionários nas 80 bancas atingidas pelas águas. No entorno do prédio, é possível visualizar as marcas da água - que chegou a 1,70m de altura, acima do verificado na enchente de 1941.

• LEIA MAIS: Mortes causadas pelas enchentes no RS sobem para 163

Segundo Barbosa, no segundo piso, também será feita uma higienização porque pode ter ocorrido a possibilidade da migração de ratos e insetos para o piso superior. "Vamos fazer uma dedetização para não ter dúvida e não colocar a população em risco", destaca. Com relação ao mobiliário do centro de abastecimento, o secretário informa que foi feito um acordo com a associação dos mercadeiros de que todo os móveis de madeira (mesas, cadeiras, tablado e parklets) serão recolhidos. "Todo o mobiliário de madeira está sendo colocado na avenida Borges de Medeiros. E são será permitido o uso no Mercado Público", comenta.

Marcas da enchente estão presentes nas paredes do Mercado Público (Evandro Oliveira/JC)

De acordo com o secretário, todos os freezers e câmaras frias serão colocados na área de eventos para que depois os mercadeiros façam o transporte a partir de sábado para outro local. "Todos os produtos que estão na área comum estão sendo recolhidos e colocados no lixo", explica.

O secretário disse que a orientação é que os permissionários também façam isso dentro das suas lojas porque, segundo a Vigilância Sanitária, não há mais condição dos produtos serem colocados para população consumir. A limpeza do Mercado Público contou com a participação de 50 trabalhadores e a empresa Sthil cedeu equipamentos para ajudar na limpeza.

Trabalhos de limpeza no centro de abastecimento terão duração de cinco dias (Evandro Oliveira/JC)

O presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central, Rafael Sartori, disse que a cena dentro do Mercado Público é devastadora. "A água bateu muito forte e machucou o Mercado Público", comenta. Segundo Sartori, a estimativa de prejuízo só com estoque é de R$ 2 milhões a R$ 3 milhões. O centro de abastecimento fatura R$ 500 mil por dia.

Conforme Sartori, serão necessários investimentos de infraestrutura de mais de R$ 10 milhões. "Esse grande evento climático foi completamente diferente do incêndio: o fogo destruiu as operações do segundo andar. Agora com a enchente aconteceu o contrário. É um cenário de muita tristeza. Mas vamos nos recuperar e voltar com força total", acrescenta.

A limpeza é feita para a remoção do lodo por meio de hidrojateamento e auxílio de caminhão-pipa. Os serviços, realizados pela Stihl, também incluem a desinfecção do local e devem demorar cinco dias, com investimento de R$ 284 mil.

Em uma segunda etapa, os permissionários poderão avaliar os prejuízos e realizar o descarte de resíduos com auxílio do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). A terceira etapa prevê desinfecção da área térrea e a limpeza e desinfecção do piso superior. Também nesta quinta-feira teve início uma vistoria da Vigilância Sanitária no local, para orientar sobre o processo de desinfecção e informar permissionários e trabalhadores sobre os cuidados necessários.