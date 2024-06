Nível do Guaíba fica abaixo da cota de inundação pela 1ª vez em um mês

Atualizado às 20h

O nível do Guaíba ficou neste sábado (1º) abaixo da cota de inundação pela primeira vez em um mês, tendo atingido a marca de 3,58 metros às 5h, dois centímetros a menos que a cota de inundação, que é de 3,60 metros. Ao meio-dia, o Guaíba estava em 3,51m, subindo para 3,52m às 13h deste sábado e chegando a 3,55m às 19h.

