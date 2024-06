Leite anuncia R$ 62 milhões para a reconstrução da Educação e da Saúde no RS

Entre as estratégias de recuperação do Rio Grande do Sul após a maior tragédia ambiental da história do Estado, o governador Eduardo Leite aposta na desburocratização dos aportes financeiros. Nesse sentido, o chefe do executivo estadual anunciou nesta terça-feira (4) o investimento de mais R$ 62 milhões dos cofres públicos para a recuperação de escolas e de estabelecimentos de saúde atingidos nas cheias de maio.

Deste total, R$ 22 milhões irão ao Programa Agiliza - a serem usados na contratação de serviços e equipamentos necessários para a volta às aulas nas 1.087 escolas de 255 cidades impactas pelas fortes chuvas. Segundo levantamento feito pela administração pública, há 22 prédios escolares que necessitam de reconstrução total ou realocação. Deste total,- a serem usados na contratação de serviços e equipamentos necessários para a volta às aulas nas 1.087 escolas de 255 cidades impactas pelas fortes chuvas. Segundo levantamento feito pela administração pública, há 22 prédios escolares que necessitam de reconstrução total ou realocação.

"Para estes mais de 5 mil estudantes de escolas severamente atingidas, a gente já está desenvolvendo projetos, indicando locais e esperamos ter até a semana que vem o encaminhamento das primeiras licitações na mesma formatação que estamos usando nas estradas e na saúde, com dispensa de licitação mas com disputa. A gente abre um edital com concorrência para uma contratação mais rápida", explicou Leite.



Além disso, mais R$ 18,2 milhões estão destinados à reposição de alimentos da merenda escolar e R$ 6,3 milhões à compra de novos mobiliários, como classes e cadeiras. "Algumas escolas utilizaram os alimentos estocados aos abrigos que estavam em suas dependências, e outras estavam sem energia elétrica e optaram por doar para que não estragassem", afirmou a secretária de Educação, Raquel Teixeira.



No âmbito da saúde, com exceção de hospitais (já contemplados por verbas anteriores), o governo do RS repassa mais R$ 15,3 milhões à compra de equipamentos a farmácias, unidades básicas de saúde, unidades de pronto-atendimento, Centros de Reabilitação Psicológica, entre outros.

Também serão repassados R$ 1 milhão para a compra de câmaras frias para o armazenamento de vacinas e medicamentos em 47 municípios. "A perda de insumos foi mínima, no entanto, muitas comunidades perderam porque não tiveram tempo de retirar os materiais a tempo. Certamente esse reforço será fundamental para manter a segurança e a eficácia destes medicamentos", destacou a secretária de Saúde, Arita Bergmann.