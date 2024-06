Especialistas da Holanda chegam a Porto Alegre para tratar das inundações

Uma comitiva de especialistas da Holanda desembarca no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, dia 5 de junho, para tratar das recentes inundações que atingiram a capital gaúcha. A agenda técnica foi solicitada pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre.

LEIA TAMBÉM: Porto Alegre soma 27 arroios que cumprem papel de escoamento



Os especialistas holandeses integram o programa Redução de Risco de Desastres (Disaster Risk Reduction - DRRS), com sede em Haia, vinculado à Agência Empresarial Holandesa (Netherlands Enterprise Agency - RVO). O DRRS atua na prevenção e mitigação dos impactos de desastres relacionados à água e ao clima em todo o mundo, aumentando a resiliência das áreas e populações afetadas.



O objetivo é realizar um levantamento de informações, diagnóstico da situação causada pelas enchentes e discutir modelos de ação. A agenda em Porto Alegre também inclui encontros com a Prefeitura de Porto Alegre e o Governo do Rio Grande do Sul. Os especialistas holandeses integram o(Disaster Risk Reduction - DRRS), com sede em Haia, vinculado à Agência Empresarial Holandesa (Netherlands Enterprise Agency - RVO). O DRRS atua na prevenção e mitigação dos impactos de desastres relacionados à água e ao clima em todo o mundo, aumentando a resiliência das áreas e populações afetadas.O objetivo é realizar um levantamento de informações, diagnóstico da situação causada pelas enchentes e discutir modelos de ação.

As ações estão sendo coordenadas no Brasil pela Rede Diplomática e Econômica Holandesa no Brasil, através da Embaixada, do Consulado Geral de São Paulo e do Escritório Holandês de Negócios na Região Sul do Brasil (NBSO Porto Alegre).



Os Países Baixos são reconhecidos globalmente por sua expertise em engenharia hidráulica e inovações na gestão da água. A inteligência técnica e as ações controladas desempenham um papel fundamental na garantia da segurança hídrica em um país que tem grande parte do seu território abaixo do nível do mar.