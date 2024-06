Porto Alegre soma 27 arroios que cumprem papel de escoamento

Com a enchente de maio, os porto-alegrenses passaram a se inteirar mais sobre diversas características geográficas da cidade. Uma delas refere-se à quantidade de arroios: são 27 deles, em uma extensão aproximada de 60 quilômetros. Alguns extravasaram e geraram alagamentos, mas eles têm a função de escoar a água da chuva.

Segundo o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Fernando Dornelles, esses cursos se formaram naturalmente. E eles transbordam quando ocorre o que se chama de remanso.

“Conforme o nível do Guaíba sobe, esses arroios sobem também. Se andar pelo Dilúvio, vemos que ele está alto. Foi o que aconteceu no Arroio do Salso, com extravasamento por cima da ponte. No Dilúvio, não aconteceu”, compara.

A justificativa sobre o Dilúvio, segundo o professor, seria a rotina de limpeza e desassoreamento. “Bacias urbanizadas, com 30% ou 40% do território urbano, têm produção de sedimentos que não são mais naturais”, acrescenta.

Neste contexto, é importante, ainda, o trabalho do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), para que o fluxo da água ocorra. “Se o DMLU não recolhe o resíduo urbano, ele será levado à rede de drenagem”, detalha.

a avenida Otto Niemeyer, na Zona Sul de Porto Alegre, ficou submersa devido ao extravasamento do Arroio Cavalhada No dia 23 de maio,. Empreendedores tiveram prejuízos e citaram a sujeira como uma das responsáveis pelo fato.

“O que transbordou foi a chuva, pois está tudo com muita caliça neste arroio”, afirmou Vitor Neivert, dono de uma funilaria na Otto, no dia fatídico. A parede da ferragem Santo Antônio caiu com a força da correnteza.

Para o professor da Ufrgs, a canalização é uma abordagem higienista para levar a água da chuva, mas a estrutura porto-alegrense foi projetada sem pensar na expansão urbana. Somente a partir dos anos 2000 isso começou a ser levado mais a sério no Brasil, conforme o especialista em recursos hídricos.



Arroio do Dilúvio não é o maior da Capital



Embora a maioria das pessoas pense que o Arroio Dilúvio seja o maior de Porto Alegre, há outro ainda mais longo. Trata-se do Arroio do Salso. Veja abaixo a lista completa informada pelo Dmae:

1) Várzea do Gravataí

2) Humaitá

3) Arroio da Areia

4) Arroio Passo das Pedras

5) Arroio Santo Agostinho

6) Arroio Feijó

7) Almirante Tamandaré

8) Arroio Dilúvio

9) Santa Teresa

10) Ponta do Melo

11) Arroio Sanga da Morte

12) Arroio Cavalhada

13) Assunção

14) Arroio do Osso

15) Arroio Capivara

16) Arroio Espírito Santo

17) Arroio Guarujá

18) Ponta da Serraria

19) Arroio do Salso

20) Ponta Grossa Norte

21) Ponta Grossa Sul

22) Arroio Guabiroba

23) Belém Novo

24) Ponta dos Coatis

25) Arroio Lami

26) Arroio Manecão

27) Arroio Chico Barcelos