Prejuízo causado pelas cheias no Pão dos Pobres passa de R$ 4 milhões

A Fundação Pão dos Pobres, local de alegria e acolhimento, encara o vazio deixado pelas crianças e uma quadra cheia de materiais destruídos. Devido às enchentes, o espaço na Cidade Baixa precisou ser evacuado ainda no começo de maio. Atualmente, as 1.835 crianças atendidas estão distribuídas em três espaços provisórios, localizados no Centro e na Zona Sul de Porto Alegre. Além da limpeza, a prioridade dos próximos dias é a reconstrução da cozinha e dos banheiros.



Durante duas semanas, o nível da água se manteve em 2,50 metros na fundação, dificultando o processo de limpeza. Desde a semana passada, equipes de voluntários já retiraram mais de 12 caminhões de materiais. Embora o acesso já esteja liberado, ainda não há um prazo exato para retomada das atividades. A expectativa é que as crianças consigam retornar em torno de 30 a 45 dias.

“Precisamos que a cozinha e os banheiros estejam reconstruídos para receber as crianças novamente. Estamos distribuindo os voluntários por áreas, porque a demanda é muito grande”, explica o gerente do Pão dos Pobres, João Rocha. Ao todo, mais de 20 mil metros quadrados foram atingidos pela água e todo o térreo do prédio foi afetado. Conforme cálculos preliminares, o prejuízo passa de R$ 4 milhões.



No processo de reconstrução, o Pão dos Pobres conta com diversos apoiadores, incluindo empresas e instituições. “Viemos ajudar o Pão dos Pobres a retomar esse trabalho realizado com crianças e adolescentes. Agora, estamos focados no restaurante para conseguir trazer esses jovens de volta”, relata a presidente da Associação do Hospital Materno Infantil, Fernanda Etchepare, que também atua como voluntária.