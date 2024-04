Fundação Pão dos Pobres promove visita mediada às fachadas de José Lutzenberger

Projetado em 1925 e tombado em 2014 pelo município de Porto Alegre, o prédio da Fundação Pão dos Pobres passa por uma restauração das fachadas internas. Por este motivo, a Casa da Memória Unimed Federação/RS (rua Santa Terezinha, 263), mediará uma visita ao projeto arquitetônico de Lutzenberger neste sábado (27) às 10h. A atividade é gratuita, com vagas limitadas e inscrição prévia, pelo link disponível na bio do Instagram @casadamamoriaunimedrs.

O alemão José Lutzenberger foi artista plástico, arquiteto e professor do Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Naturalizado brasileiro em 1950, ele emigrou em 1920 e criou sua família em Porto Alegre. Entre os seus prédios projetados mais conhecidos podem ser citados o Pão dos Pobres, a Igreja São José e o Palácio do Comércio.

Como parte das comemorações do bicentenário da imigração alemã no Brasil, a exposição Lutzenberger Universal fica em cartaz até 3 de julho no local. A mostra possui curadoria de José Francisco Alves e conta com 100 obras de arte - aquarelas, óleos e nanquins - e desenhos de projetos arquitetônicos de autoria de Lutzenberger, alguns deles de propriedade privada e outros de coleções institucionais.