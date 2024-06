Estação de Bombeamento que atende o Menino Deus e a Cidade Baixa é desligada

A Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) 16 – localizada na Rótula das Cuias e que é responsável pelo bombeamento das águas pluviais de parte dos bairros Menino Deus e Cidade Baixa, em Porto Alegre – foi desligada na manhã desta segunda-feira (3).

Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), houve uma interrupção de energia para manutenção da CEEE Equatorial e a previsão é de que o serviço seja restabelecido até às 12h.

Com a paralização do bombeamento, houve registros de acúmulos de águas em algumas vias da região no período. O Dmae garante que o problema será resolvido assim que a religação for efetivada.