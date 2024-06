Porto Alegre tem vias bloqueadas pela chuva na manhã desta segunda-feira

O retorno da chuva forte em Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira (3), causou novos pontos de aúmulo de água em diversas vias da cidade. Segundo boletim divulgado pela EPTC às 7h10, pelo menos 20 ocorrências foram registradas - 15 com bloqueio total.

Apesar de os acessos de entrada e saída da Capital pelas avenidas dos Estados e Assis Brasil terem sido liberados, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) aconselha os condutores a trafegarem com cuidado devido à presença de água e barro na via.

A Central de Controle e Monitoramento da Mobilidade (CECOMM) acompanha a situação por meio das câmeras para intervir com agilidade e garantir a segurança viária da capital. A equipes de fiscalização e manutenção elétrica foram reforçadas e enviadas para as regiões com maior risco de sinistros de trânsito para orientar a população e restabelecer a circulação.





Pontos com acúmulo de água bloqueio total:





REGIÃO SUL

Av Guaiba x rua Dea Coufal

Av Guaíba 30

Av Guaíba x Rua Tabajaras

Av Guaíba x Balneário Guarujá

Av Guaíba X Av Guarujá

Av Guaíba X Av Minuanos

Av Guaíba X Av. Oswaldo Gonçalves Cruz

Av Serraria 2500

Av Serraria 2680

R Oiampi x Av Guaruja





REGIÃO NORTE

Av Nossa Senhora da Boa Viagem, 1734

Av Severo Dullius 25

Rua Sérgio Jungblut Dieterich 1200

R Voluntarios da Pátria X R Adelino Machado de Souza





REGIÃO CENTRO

Av Aureliano de Figueiredo Pinto 10