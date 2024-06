Trensurb amplia horário de trens da operação emergencial

A partir desta segunda-feira (3), os trens da Trensurb passam a circular das 6h às 20h, diariamente, no trecho entre as estações Mathias Velho e Novo Hamburgo, com intervalos de 35 minutos entre as viagens.

Dois trens circularão no trecho Mathias Velho - Unisinos por ambos os lados da ferrovia, enquanto um único trem fará o trajeto de ida e volta, em via única, entre as estações Unisinos e Novo Hamburgo – sendo necessário o transbordo na Estação Unisinos para aqueles que forem seguir viagem. Isso ocorrerá pois os trens foram recolhidos para a via, no trecho elevado entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, a fim de serem preservados do alagamento do pátio da empresa, situado no bairro Humaitá, em Porto Alegre.

Segundo a Trensurb, a operação emergencial não terá cobrança de passagem, uma vez que os sistemas de bilhetagem da Trensurb também foram afetados pela calamidade e seguem inoperantes. Serão 13 estações atendidas em cinco municípios – Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo –, num trajeto de 26 quilômetros, com capacidade para atender cerca de 30 mil passageiros por dia. Em condições normais, a Trensurb transporta aproximadamente 110 mil passageiros nos dias úteis.

O diretor-presidente da Trensurb, Fernando Marroni, informa que a empresa também entrou em contato com a Metroplan solicitando que tome as providências que julgar necessárias para atender os usuários que irão desembarcar e embarcar na Estação Mathias Velho.

A Metroplan informa que a operação especial de atendimento da Trensurb em Canoas será feita pela empresa Transcal para ligar a estação Mathias Velho a Porto Alegre. Neste sentido, a Metroplan irá ofertar viagens no sentido Canoas (estação Mathias Velho) para Porto Alegre e no sentido contrário Porto Alegre/Canoas (estação Mathias Velho). A tarifa será cobrada no valor de R$ 6,85. Será aceito dinheiro e o Cartão TEU na operação da empresa Transcal.

No sentido Canoas/Porto Alegre:

Estação Mathias Velho, em Canoas

BR-116

Avenida Farrapos

Terminal Conceição

No sentido Porto Alegre/Canoas:

Terminal Conceição

Avenida Farrapos

rua Santo Antônio

Avenida Osvaldo Aranha

Túnel da Conceição

Fonte: Metroplan