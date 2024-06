Ebap 9 na região do bairro Sarandi será religada nesta segunda-feira

A Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap 9) na região do Sarandi, na zona Norte de Porto Alegre, será religada nesta segunda-feira (3), segundo informações do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). As bombas flutuantes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) seguem operando na região do Sarandi.

Um levantamento do Dmae aponta a retomada de 65% das Ebaps, contabilizando 15 operantes das 23 existentes na Capital. No auge da crise causada pela maior enchente da história, apenas 17% das casas de bombas estavam funcionando e 19 tiveram de ser desligadas por falta de energia elétrica ou inundação. Atualmente, estão ligadas as Ebaps 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 22.



Segundo o diretor-geral do Dmae, Mauricio Loss, dentro de mais alguns dias, com o Guaíba baixando e todas funcionando será possível esgotar o que ainda tem de água dentro da cidade. Estão funcionando também seis bombas de alta capacidade emprestadas pela Sabesp, que cedeu profissionais para a instalação dos aparelhos. São equipamentos com alto poder de escoamento de água, que pesam cerca de 10 toneladas, demandam complexas operações para montagem e têm capacidade para drenar 7,2 milhões de litros por hora.



Três dessas máquinas estão no bairro Sarandi, uma no Humaitá e outras duas na área do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Outras sete bombas-trator também auxiliam no escoamento de água do terminal aéreo.

Cinco das seis Estações de Tratamento de Água (ETAs) espalhadas pela cidade estão em operação, mas com capacidade média de 85%, em razão da turbidez da água captada, com muito barro, o que demanda um tratamento mais complexo e lento para garantir a potabilidade do recurso enviado para as torneiras. A ETA das Ilhas foi destruída pela enchente. O Dmae tem enviado caminhões-pipa para atender os moradores das ilhas Grande dos Marinheiro, Mauá, Pavão, Pintada e das Flores.