Um mês após início das cheias em Porto Alegre, Guaíba segue abaixo da cota de inundação

Um mês após a enchente histórica começar em Porto Alegre, o lago Guaíba se mantém abaixo da cota de inundação neste domingo (2). De acordo com o monitoramento realizado pela ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) na Usina do Gasômetro, a medição aponta que o nível do lago está em 3,46 m. O registro foi feito 12h15 min. A cota de inundação é 3,60 m e a cota de alerta é 3,15m.

sete bairros da Capital. O pico da cheia 2024 foi de 5,35 m e alagou diversos bairros das zonas norte, centro e sul da cidade. Com o sol, o domingo foi de limpeza por parte da prefeitura emMuitos porto-alegrenses tem aproveitado o dia de tempo seco para aproveitar espaços que foram inundados durante as cheias, como a Orla do Guaíba, na região central.

O cenário social ainda é preocupante. Segundo uma atualização da prefeitura, às 12h, 8,7 mil pessoas ainda estão abrigadas em 118 abrigos parceirizados e voluntariados.