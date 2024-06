Sete bairros recebem limpeza pós-enchente em Porto Alegre neste domingo

A força-tarefa da Prefeitura de Porto Alegre para limpar a cidade após a enchente chega a sete locais neste domingo (2). As equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) atuam nos trechos onde a água baixou. As informações são da prefeitura.Desde 6 de maio, quando as limpezas começaram nos pontos de resgate, até a noite de sábado (1) foram retiradas 25.694 toneladas de resíduos das ruas, como restos de móveis estragados, raspagem de lodo acumulado e varrição. Em áreas inundadas, o DMLU precisa aguardar que a água recue para dar início ao serviço. Cerca de 800 garis das seções Centro, Extremo-Sul, Norte, Sul e Leste estão atuando nos serviços de limpeza dos bairros mais afetados pela cheia do Guaíba. Os trabalhadores são auxiliados por mais de 300 equipamentos entre caminhões e retroescavadeiras. Os serviços são coordenados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb).Moradores e empresas podem fazer o descarte de resíduos pós-enchente em algum dos pontos bota-espera abaixo: