Semana começa com frio e chuva em parte do Rio Grande do Sul

O deslocamento de uma frente fria influencia o tempo nesta segunda-feira (3) em todas as regiões do Rio Grande do Sul. O sol acaba aparecendo entre nuvens em muitas cidades, mas intercalando com períodos de nuvens carregadas.

Segundo a MetSul Meteorologia, há previsão de chuva em parte do Estado nesta segunda-feira. Entre a madrugada e a manhã, mais do Centro para a Fronteira com o Uruguai, sobretudo Sul e Campanha. Nas outras regiões, o dia começa seco, mas tem chuva. Quanto mais para a Fronteira Oeste, menor a condição de chuva.

A partir de terça-feira (4) e durante toda a semana, o Rio Grande do Sul terá a presença do sol. A semana começa fria, sobretudo no amanhecer de terça, mas no passar do dia o calor predomina durante as tardes.

Em Porto Alegre, a segunda-feira começa com tempo seco onde o sol divide espaço com as nuvens. Elas predominam a medida que uma frente fria avança. Com isso, a segunda tem previsão de chuva para a Capital, mas no geral fraca. No decorrer da semana, haverá sol e tempo seco de terça-feira em diante. O A semana começa com frio, mas no transcorrer dos dias haverá calor.



RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 18°C

Mínima: 7°C

PORTO ALEGRE

Máxima: 16ºC

Mínima: 13°C