Dmae garante que bombas do Humaitá seguem funcionando, mas depois assume problema

*Atualizado às 12h56min

Após boatos de que as bombas que drenam a água alagada da enchente no bairro Humaitá, em Porto Alegre, estariam desligadas, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) garantiu, na manhã desta quarta-feira (29), que elas seguiam em funcionamento. Às 11h54min, no entanto, o departamento reconheceu o problema através do X.

"O Dmae informa que não desligou propositalmente as bombas do Humaitá. Tivemos um problema no gerador e as equipes já estão no local resolvendo. Em seguida a flutuante e a CB 5 retomam a operação", postou o Dmae.

Havia ameaça de reocupação da Freeway em forma de protesto, como havia acontecido no início da semana

Dois motores mais a bomba da Sabesp operam no local. "Cerca de 6 mil litros de água por segundo”, informa o Dmae sobre o trabalho de drenagem.

Apesar de a chuva ter cessado, ainda há pontos com acúmulo de água pelo Rio Grande do Sul. A previsão de vários dias consecutivos sem precipitação deve ajudar no processo de limpeza das ruas.