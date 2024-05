Moradores do Humaitá bloqueiam pista da Freeway pedindo retirada da água

Atualizado às 12h06min

Dois protestos nos principais acessos a Porto Alegre, a BR 290 (Freeway) e a BR 116 resultaram em uma manhã de transtorno e congestionamentos no trânsito nesta segunda-feira (27). As manifestações foram motivadas pelos alagamentos que seguem na região da zona Norte da Capital.

No quilômetro 95 da Freeway, os moradores dos bairros Humaitá e Vila Farrapos bloquearam a via no sentido Porto Alegre/Litoral e, de balde, retiravam a água que alagou o bairro. A moradora Valquíria dos Santos Pinheiro disse que os moradores estavam cansados de esperar pela prefeitura. "Estamos há 25 dias sem poder entrar nas nossas casas. Se a prefeitura não resolver o problema, vamos bloquear os dois lados da rodovia o tempo que for necessário", destaca. O protesto dos moradores foi realizado ao lado da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais 5 (Ebap 5), localizada no bairro Humaitá. O protesto teve duração de mais de três horas e foi acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que negociava com os manifestantes a desobstrução da rodovia.

Segundo Daiane dos Santos, os moradores do Humaitá e Vila Farrapos decidiram se manifestar contra o descaso da prefeitura que havia prometido uma solução para o problema do alagamento. "Estamos abrigados debaixo do viaduto na Freeway e não conseguimos chegar em nossas casas", ressalta. Segundo Valquíria Pinheiro, os moradores dos bairro Humaitá e Vila Farrapos foram esquecidos pelo poder público estadual e municipal.

Manifestantes ocuparam a Freeway em protesto contra os alagamentos na região da zona Norte (Evandro Oliveira)

Na BR 116, no entroncamento entre Porto Alegre e Canoas, os moradores e empresários do bairro Anchieta também realizaram uma manifestação pedindo uma solução para os alagamentos na região. Eles bloquearam a via nos dois sentidos. Os manifestantes negociavam com a PRF a passagem de veículos.

Nas duas manifestações, o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), Maurício Loss, negociava com os manifestantes pedindo para desbloqueassem as vias porque a bomba da Sabesp que fará a retirada da água dos bairros estava a caminho. O equipamento fará a drenagem das águas.

Adiada no domingo (26), a bomba de fluentes, cedida pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), foi instalada dentro do pátio da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais 5 (Ebap 5) localizada no bairro Humaitá. O Dmae também informa que, neste momento, a Ebap 5 está funcionando com a sua capacidade reduzida. Já a montagem da bomba da Sabesp tem como objetivo auxiliar no escoamento da água, mas para que isto ocorra, a ideia é fazer uso da estrutura da Ebap 5. Essa estação de bombeamento havia sido religada na quarta-feira passada (15). O diretor-geral do DMAE, Maurício Loss, disse que a bomba cedida pela Sabesp foi montada no pátio da Corsan. "Vamos finalizar a instalação e colocar o equipamento em operação para resolver o problema dos alagamentos na região do Humaitá e Vila Farrapos", destaca.