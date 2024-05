Dmae adia instalação de bomba no Humaitá para segunda-feira

A instalação da bomba flutuante cedida pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) no bairro Humaitá, em Porto Alegre, foi transferida. Programado pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) para ser realizado neste domingo (26), na região da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais 5 (Ebap 5), o trabalho precisou ser transferido para o dia seguinte (segunda-feira, dia 27).

Segundo informações da prefeitura, chuvas intensas dos últimos dias atrasaram o cronograma. Por esse motivo, a instalação da terceira bomba no Sarandi terminou mais tarde do que o esperado no sábado. Ainda de acordo com a administração municipal, a pré-montagem da bomba do Humaitá já está ocorrendo em Nova Santa Rita.

A instalação da bomba demanda uma megaoperação, desde a movimentação do flutuante com caminhões-munck, translado de geradores de grande amperagem, posicionamento nos locais de instalação e redimensionamento do cano de expurgo até os rios Gravataí e Guaíba. No final da operação, os equipamentos serão devolvidos à companhia.