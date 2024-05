Bomba da Sabesp começa operar no bairro Sarandi

As primeiras bombas enviadas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) entraram em operação no Rio Grande do Sul neste final de semana. A primeira foi instalada em Canoas, no bairro Rio Branco. Já em Porto Alegre, um dos equipamentos está no bairro Sarandi, na Zona Norte. Com um gerador à disposição, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) auxiliou na instalação do sistema elétrico.

O equipamento é capaz de retirar 2 mil litros d 'água por segundo. No entanto, há mais de 660 hectares de área alagada, o que faz com que não haja uma previsão exata de quanto tempo levará para o esvaziamento da região. Conforme o engenheiro civil do Dmae, Rafael Lima, a demora para iniciar a operação ocorreu devido a complexidade. “É uma região com espaço limitado, tivemos que fazer um caminho de acesso sobre uma área alagada, envolvendo caminhões de grande porte como guindastes”, explica.