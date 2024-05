Estado recebe 18 bombas da Sabesp para escoamento da água

As 18 bombas da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) devem chegar ao Rio Grande do Sul ainda nesta sexta-feira (17). No primeiro momento, os equipamentos serão destinados para esvaziar as cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Devido a insuficiência do sistema de diques, criado com base na enchente de 1941, Porto Alegre, Canoas, Guaíba e São Leopoldo apresentam dificuldades no bombeamento de água. “Temos grandes piscinas na Região Metropolitana de Porto Alegre”, afirmou o Ministro da Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta.