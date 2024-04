JC Te Lembra: vacina da dengue, incêndio em Porto Alegre e reforma tributária

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

Um incêndio atingiu uma pousada na madrugada desta sexta-feira na avenida Farrapos,. Foi preciso o auxílio de cinco caminhões de bombeiros para conter as chamas. A perícia investiga as causas do incêndio.A semana também foi marcada pelode Ensino Superior do Brasil. Com base nos dados de 2022, a universidade avançou no Índice Geral de Cursos (IGC) e se consolidou como a melhor federal do País.No cenário nacional, foi entregue a primeira proposta de. O projeto lista 18 categorias de produtos da cesta básica nacional que serão totalmente desonerados de impostos.O Grêmio e a prefeitura de Porto Alegre se aproximam de um, na Zona Sul. O objetivo da parceria é ampliar o trecho revitalizado da Orla do Guaíba. Enquanto isso, o Inter se prepara para a, que deve ser realizada ainda neste ano e deve contar com um investimento de R$ 20 milhões.Hoje é o último dia da. O editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, acompanha o evento e trás relatos e novidades do setor industrial.