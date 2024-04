Inep revisa números e classifica Ufrgs como a melhor instituição superior federal do País

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) foi considerada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) como a melhor instituição de ensino superior do País. O reconhecimento veio após a revisão dos cálculos pelo órgão federal, relativa aos indicadores de qualidade da educação superior de 2022. As informações são da assessoria de imprensa da universidade. Os números do Índice Geral de Cursos (IGC) haviam sido divulgados no dia 2 de abril. No entanto, novos cálculos foram feitos, mostrando que, em vez de um crescimento de 1,2% no IGC contínuo, a Ufrgs teve um avanço de 1,9%, consolidando-se como a melhor federal do Brasil — sendo superada apenas pela Universidade Estadual de Campinas no ranking nacional. A Ufrgs registrou crescimento pelo quarto ano consecutivo no IGC, chegando a 4,431518 em 2022. Este crescimento de 1,9% é o maior registrado na série histórica da Universidade.Segundo o Inep, a atualização constante dos cálculos dos indicadores visa ao aperfeiçoamento contínuo do IGC e, consequentemente, de sua representação sobre a realidade da educação superior no Brasil. "A revisão reforça a evolução da nossa Ufrgs, reconhecida nos principais rankings nacionais e internacionais como uma das melhores universidades do País. E o que temos conquistado nos últimos anos nos dá segurança de que cresceremos ainda mais no IGC", celebra o reitor da Ufrgs, Carlos André Bulhões Mendes, através de nota.