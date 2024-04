Rio Grande do Sul receberá primeiras doses da vacina contra dengue

O Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira (25), Nesta quinta-feira, a ampliação da vacinação contra dengue no Brasil. Entre as novidades, está o envio das primeiras doses do imunizante para o Rio Grande do Sul. A área contemplada é a Região 10 - Capital e Vale do Gravataí, na qual estão as cidades de Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha e Glorinha.

Ainda não há uma definição quanto à data da chegada das vacinas, porém, na próxima segunda, haverá uma reunião entre as equipes do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) e do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério. Nela, espera-se alinhar a estratégia que será adotada no Estado.



Ao todo, 126,1 mil doses do imunizante chegarão no Rio Grande do Sul. 72.898 irão para Porto Alegre; 16.425 doses para Gravataí; 14.982 para Viamão, 12.985 para Alvorada; 8.379 para Cachoerinha; enquanto Glorinha receberá 463 doses.

Outros seis estados receberão o imunizante, informou o COE (Centro de Operações de Emergência em Saúde). São 625 municípios distribuídos nesses estados: Alagoas, Ceará, Rio Grande do Sul, Sergipe, Piauí e Mato Grosso.

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, disse que a distribuição das doses deve começar nesta sexta-feira (26).

Com a ampliação, agora são 25 unidades da federação contempladas com a vacina contra a dengue. No total, 1.330 mil municípios foram incluídos no plano de vacinação.

Ao todo, 1.682.139 de doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde a esses estados e o Distrito Federal. Foram aplicadas 810.686 doses, 48,19% do total. Porém, a secretário diz que há uma defasagem entre a aplicação da vacina e a contabilização no sistema da pasta.

Quem está apto para ser vacinado



As crianças de 10 a 14 anos são o público-alvo da campanha de vacinação contra a dengue em 2024. O grupo concentra o maior número de hospitalizações, depois de pessoas idosas, e deve receber duas doses pelo SUS (Sistema Único de Saúde), o intervalo entre elas é de 3 meses.

O Ministério da Saúde havia priorizado crianças de 10 a 11 anos, mas ampliou a faixa etária diante da baixa procura.

Os idosos e crianças menores de 10 anos ainda não entraram no grupo prioritário de SUS. Porém, esse público pode tomar a vacina -testada e aprovada para pessoas de 4 a 60 anos- na rede particular.

Porém, no último dia 17, o Ministério da Saúde recomendou a ampliação do público-alvo no caso das doses que vencem no próximo dia 30. Foi definido que os municípios que ainda tiverem com um alto número de doses a vencer poderão ampliar a vacinação para a faixa etária de 6 a 16 anos.

Caso os municípios permaneçam com baixa adesão, as doses próximas ao vencimento ainda poderão ser ampliadas ao público que vai dos 4 aos 59 anos.