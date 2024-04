Grêmio e prefeitura se aproximam de acordo por área do CT Parque Cristal

A prefeitura de Porto Alegre e o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense estão em vias de anunciar um acordo por 60% da área onde hoje está localizado o Centro de Treinamento Parque Cristal, na Zona Sul de Porto Alegre. O objetivo da administração municipal, que foi quem propôs a negociação, é ampliar o trecho revitalizado da Orla do Guaíba. No local, deverá ser construído um novo Parque da Orla, nos mesmos moldes do inaugurado em 2021, no trecho 3

Ao todo, o CT Cristal, onde estão localizados os campos de futebol da escolinha do Tricolor, possui 75 mil m², dos quais 45 mil m² ficarão com a prefeitura. Com essa área, que fica na avenida Diário de Notícias, ao lado do Shopping Pontal, será possível, além de dar prosseguimento ao projeto de revitalização da Orla, proporcionar um maior desenvolvimento urbano na região.

Em troca, o clube receberá uma compensação financeira por parte da Multiplan, dona de diversos empreendimentos na Zona Sul e que ainda deve contrapartidas ao município pela área onde está construindo o bairro privativo Golden Lake. O valor que será pago ainda está sendo tratado em sigilo.

As informações foram confirmadas pelo vice-presidente de administração do Grêmio, Eduardo Magrisso. Segundo ele, o Tricolor não possuía interesse na negociação, mas foi convencido pela administração municipal.

“Não gostaríamos de perder uma parte daquele terreno, porém, enxergamos com bons olhos o projeto que a prefeitura tem para a cidade e entendemos que, da forma como foi feito, poderíamos fechar esse negócio. Será muito importante para Porto Alegre e, ao mesmo tempo, poderemos qualificar a área que continuaremos tendo posse (cerca de 30 mil m²) com o pagamento da Multiplan”, explica o dirigente.

Magrisso também garantiu que o clube não receberá nenhum outro tipo de compensação além da financeira. Ainda, conforme explica, todo o valor recebido será destinado à infraestrutura. “Investiremos em outro terreno ou em alguma outra demanda necessária. A única certeza é de que não irá para o futebol”, finaliza.

Procurada pela reportagem, a prefeitura de Porto Alegre confirmou a informação, disse que a questão está em análise e não deu mais detalhes sobre o negócio. Já a Multiplan afirmou que "não tem informação para compartilhar sobre o assunto".