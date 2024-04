ExpoChurrasco 2024 atrai centenas de pessoas ao Parque Harmonia

Com sol e clima ameno, a segunda edição do Festival Internacional do Churrasco 2024 (ExpoChurrasco) foi o programa perfeito dos que quiseram conhecer um pouco mais sobre o prato típico dos gaúchos neste fim de semana. O evento se iniciou às 12h de sábado (20), no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), em Porto Alegre, e ofereceu diversão para todos os gostos.



Mais de 300 assadores nacionais e internacionais distribuídos em 40 gazebos apresentaram produtos, receitas e formas de preparos diferenciados da proteína animal (carnes bovina, ovina, suína, bubalina, aves, peixes e exóticas).



Espalhado nos 100 ombrelones em meio à natureza, o público aproveitou o dia de folga para saborear os assados e se divertir com as atrações. Este foi o caso do representante comercial Otamir Silva, 63 anos, que, entre uma degustação e outra, descansou no espaço 60 + oferecido pelo Banrisul. “Já é o segundo ano que venho ao evento, e acredito que mais pessoas deveriam participar deste momento."

No camarote das promotoras do evento – Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav-RS) e Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Rio Grande do Sul (Sips) –, os representantes das entidades tomavam frente para oferecer o melhor da carne produzida no Estado.



Segundo José Roberto Goulart, presidente da Sips, “o evento dá oportunidade de mostrar ao público em geral outros cortes de qualidade, mas menos conhecidos e cada vez mais presentes nas casas das pessoas”. Já o presidente da Asgav-RS, José Eduardo dos Santos, destacou a exposição de formas de preparo das mesmas carnes em diferentes países.



Mais de 300 assadores nacionais e internacionais participaram do evento neste sábado (20). FOTO: Evandro Oliveira/JC

O presidente da ABPA, Ricardo Santin, considera que “para o gaúcho, o churrasco é feito da carne bovina, mas podemos colocar outras opções para deixá-lo mais saboroso e atrair todos os paladares, o importante é ter proteína na mesa”.



A diversidade, segundo Santin, inclui do tradicional frango e porco às opções mais exóticas expostas no evento, como o cordeiro da patagônia, o jacaré, o avestruz, o pato e o pirarucu. Conforme explica o distribuidor Leoni Bresolin, de São Leopoldo, o ingresso desses tipos mais diferenciados de proteína estão encontrando cada vez mais espaço no Rio Grande do Sul, “que hoje é o Estado com o maior consumo de carne de jacaré do Brasil”.



Curioso pelas novidades, o aposentado José Porfírio, 63 anos, ficou impressionado com a dimensão do evento e a variedade das opções apresentadas. “Claro que uma costelinha tem seu valor, mas estou ansioso para experimentar um pirarucu e a carne de jacaré, que vi ali na frente”, anunciou o visitante assim que entrou no parque.

Competição pelo melhor churrasco



O Campeonato Brasileiro de Assadores e o Desafio Internacional de Assadores Ancestrais reuniu chefs celebridades em nível nacional e internacional, em disputas que deverão movimentar o festival. Ao todo, as equipes disputaram entre si em três categorias de proteínas: costela bovina, costela suína e pescado.

Segundo o juiz principal da competição, José Rodrigues de Oliveira Neto, foram avaliados critérios como apresentação, sabor e aroma, textura e suculência, criatividade e guarnição. “São cinco mesas de jurados, cada uma com três a seis juízes para avaliarem os quesitos”, explica Neto.

Outras atrações do Expochurrasco 2024

Na Arena Boleiragem, ex-atletas da dupla Gre-Nal - como Hiran, Mauricio, Fabiano, Cléo Hickman - compartilharam histórias e memórias do futebol. Em uma mistura de adrenalina e aventura, a Tirolesa Realidade Virtual foi uma das atrações da feira, a partir de transporte para cenários incríveis, em uma experiência de entretenimento repleta de emoção.

A estação da cooperativa Sicredi Origens RS e da Icatu Coopera contou com a participação do influenciador digital e parrillero, Antônio Costaguta, do projeto El Topador. O estande também ofereceu consultoria financeira, orientações sobre crédito, seguro de vida, previdência e demais soluções para Pessoa Física (PF), Pessoa Jurídica (PJ) e Agronegócio.