Selo de Capital Mundial do Churrasco fomenta o turismo em Porto Alegre

Acender o fogo e começar o assado da carne são cenas que marcam o imaginário coletivo dos gaúchos. E para materializar a cultura do churrasco, a prefeitura de Porto Alegre lançou na ExpoChurrasco, que aconteceu no último sábado, com a presença de 4 mil pessoas, o selo de Capital Mundial do Churrasco. A iniciativa visa fomentar o turismo gastronômico no município e foi bem vista pela Abrasel, entidade ligada a bares e restaurantes do Rio Grande do Sul.

Segundo a secretária municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Júlia Tavares, o selo pode ser acessado gratuitamente no site da prefeitura. "É democrático. A ideia é que os estabelecimentos utilizem tanto nos cardápios quanto na comunicação digital. Também queremos que os turistas tirem fotos e marquem a Capital Mundial do Churrasco, que utilizem filtros e adesivos", considerou.

Mas o selo não é apenas para fomentar o turismo gastronômico das churrascarias ou para incentivar a cadeia da pecuária. De acordo com a secretária, a ideia é que os turistas conheçam a cidade e outros aspectos culturais de Porto Alegre, como a indústria cervejeira artesanal, o chimarrão e as belezas naturais, tudo a partir da disseminação da imagem do churrasco atrelada à Capital. "É uma provocação bem extensa. Passa pela produção, pelos restaurantes, mas também pelos eventos, pela tradição, pela música em torno das nossas tradições", afirmou Júlia. Ela disse, ainda, que essa é uma 'desculpa a mais' para as pessoas não irem somente à Serra quando visitam o Estado e que é o 'pitch de Porto Alegre' para outros países, como Argentina e Uruguai, que também são fortemente ligados à cultura do assado.

Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Rio Grande do Sul, João de Melo, o selo traz boas expectativas, até porque a Capital possui churrascarias clássicas, e as cidades satélites também podem se beneficiar da ação. "Esperamos que o turismo se volte para o churrasco, que se torne um turismo gastronômico. O Sul é conhecido pela carne, nada mais interessante do que Porto Alegre se tornar um polo turístico", refletiu.

Ele acredita que o selo é uma chancela oficial, que ajuda a fomentar a cultura da churrascaria. "Vem num momento em que vemos, por um lado, algumas churrascarias fechando, e outras migrando para o modelo de parrilla, pois o preço é mais em conta. Então, o selo é um incentivo para que as coisas aconteçam, para que, quando falem de Porto Alegre fora daqui, seja uma cidade lembrada pelo churrasco."

O presidente da Abrasel ressalta, também, que o churrasco feito em terras gaúchas se diferencia do churrasco norte-americano, do uruguaio e até mesmo do argentino, com o qual guarda semelhanças. "Tu colocas a cidade toda pensando nisso, pensando em qual é a comida daqui. A cultura do assado está em todo lugar, nos apartamentos, nas churrascarias. E o selo leva esse marketing para fora. Acredito que valoriza a marca, os investimentos e a nossa forma de trabalho", afirmou.