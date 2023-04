Parque Marinha receberá ligação com Trecho 3 da Orla

A prefeitura de Porto Alegre aprovou o início das obras de implantação de um caminho para pedestres e ciclistas da avenida Borges de Medeiros até a Edvaldo Pereira Paiva, como continuidade da rua Cecília Meireles, pelo Parque Marinha do Brasil.O secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, e técnicos da Smamus estiveram no local com o sócio do grupo Iguatemi, Carlos Jereissati, e equipe para definir os últimos detalhes da obra.A iniciativa surgiu do Shopping Praia de Belas, a partir de uma obrigação legal de instalar uma ciclovia. Além de cumprir a determinação, o empreendedor ofereceu, como doação, um caminho de integração entre as duas vias com várias intervenções de lazer para os usuários do parque.“Fui gerente do Praia de Belas e tinha um sonho de transformar o caminho feito pelos frequentadores em um espaço urbanizado e agradável, que fizesse a ligação com o bairro”, declara Jereissati.O passeio terá pavimentação de oito metros de largura, quatro para ciclistas e outros quatro para pedestres. No trajeto, serão implementados três espaços. O primeiro com playground para crianças, o segundo com bicicletário e ponto de apoio para ciclistas e, por fim, um cachorródromo dividido para cães de pequeno e grande portes.